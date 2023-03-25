Во Владимирской областной научной библиотеке появилась новая технология возврата и выдачи...

Во Владимирской областной научной библиотеке появилась новая технология возврата и выдачи книг.Уже год Владимирская областная научная библиотека на Дзержинского,3 работает в круглосуточном режиме. В учреждении установлены автоматизированные станции выдачи и возврата книг, которыми можно воспользоваться даже когда библиотека уже закончила работу.«Эти устройства самообслуживания нужны, если человек не хочет контактировать, заходить в библиотеку, стоять в очереди, - он может заказать и получить книгу, даже не входя в библиотеку. Многие читатели приходят получать книги не ночью, когда мы закрыты, а днем во время работы, но для них это удобнее и быстрее. Сфера самообслуживания сейчас в принципе сильно развивается, радует, что книга интересует людей», - отметил заведующий отделом автоматизации Владимирской областной научной библиотеки Юрий Графков.Зона возврата и выдачи книг бесконтактная и работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Технология очень проста: нужно сделать заказ желаемой книги в электронном каталоге прямо из дома (не забываем про читательский билет нового образца), затем нужно прийти в библиотеку в любое время дня и ночи и получить книгу в станции выдачи.Сдать книгу можно по той же технологии и даже проще. Прийти с книгой и читательским билетом на станцию возврата 24/7 и без лишних сложностей книгу сдать. Помимо этого, на станции можно узнать, сколько книг в настоящее время есть на руках и при необходимости продлить их.«В автомате всего 15 ячеек, но сейчас автомат разделен: есть ячейки для выдачи заказанных книг, а есть ячейки, где можно выбрать книги, уже отобранные сотрудниками библиотеки — это так называемый рекомендательный сервис - популярные или тематические, актуальные издания на разные темы, список которых также можно посмотреть на табло. Пока больших очередей нет, пока нам хватает и тех свободных ячеек для предзаказанных книг, получается, читатель может и забрать свой заказ, и взять книги, которые предлагает библиотека», - рассказывает Юрий Графков.Фото pxfuel.com