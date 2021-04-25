С 26 апреля по 30 мая 2021 года на платформе za.gorodsreda.ru пройдет онлайн-голосование по отбору проектов для благоустройства общественных территорий.

С 26 апреля по 30 мая 2021 года на платформе пройдет онлайн-голосование по отбору проектов для благоустройства общественных территорий.Чтобы проголосовать необходимо выбрать свой регион из выпадающего списка и нажать кнопку "Голосовать за свой город". Выберите понравившийся проект и проголосуйте. После завершения голосования результаты будут опубликованы на сайте.Фото: