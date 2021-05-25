Прокуратура защитила жилищные права местной жительницы.

В Александрове горпрокуратура защитила права женщины, у которой ампутированы обе ноги. Дело в том, что администрация города Карабаново незаконно выселила местную жительницу из коммунальной квартиры.По информации прокуратуры Владимирской области, в 2016 году местной жительнице по договору соцнайма была предоставлена комната. Женщину сняли с учёта нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом по закону она имеет право на полноценную квартиру, а не на угол в коммуналке. Однако квартиру женщине-инвалиду всё-таки предоставили. В 2020 году она переехала в неё, но прожила в ней всего лишь год. В мае 2021 года договор соцнайма расторгли. Женщина с ОВЗ оказалась на улице.В результате прокурор внёс представление в адрес местной администрации. Пострадавшей от произвола чиновников вновь предоставили квартиру, но уже не на год, а бессрочно. При желании она может приватизировать жильё, обменять его или провести перепланировку под личные нужды.