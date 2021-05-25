21 мая 2021 года в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Александрович Сарыгин передал ..

21 мая 2021 года в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Александрович Сарыгин передал в дар Владимирской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького два экземпляра уникального издания «Имена героев на карте России».Сборник выпущен Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии совместно с ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных». В него вошла информация о более чем 30 географических объектах Российской Федерации, названных в честь героев Великой Отечественной войны и героев России.Руководство библиотеки выразило Управлению Росреестра по Владимирской области благодарность за ценный подарок.