В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Во Владимирской области 31-летнего жителя Суздаля обвиняют в незаконной банковской деятельности.Как сообщает УФСБ России по Владимирской области, он открыл юридическое лицо для проведения незаконных операций, целью которых является сокрытие от налоговой денег, принадлежащих ряду коммерческих структур.«Финансист самостоятельно производил банковские операции, а за свою услугу получал процент от «обнала», - пояснили «чекисты».С января 2019 по январь 2021 года фигурант заработал порядка 4,62 млн рублей.В отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.