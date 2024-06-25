В дальнейшем в региональном центре будет высажено более полумиллиона однолетних цветов, рассказал Андрей Степанов, глава МКУ «Зелёный город».

На Лыбедской магистрали во Владимире установлены арт-объекты. В дальнейшем в региональном центре будет высажено более полумиллиона однолетних цветов, рассказал Андрей Степанов, глава МКУ «Зелёный город».Так, на новоиспечённой трассе появились такие фигуры, как «Матрёшка» и «Гармонь», на днях рядом с ними появился «Чайник с чайной парой». Объекты сделали сотрудники учреждения.Другие части Владимира также пополнятся композициями. Например, во Фрунзенском районе, на Комиссаровском пруду, появились фигуры «Лодка», «Рыбаки» и «Лебеди».