Владимирских водителей будут штрафовать за незаконную установку знака «инвалид» И касается это не...

Владимирских водителей будут штрафовать за незаконную установку знака «инвалид»И касается это не только нашего региона, но и всей России. Депутаты ЛДПР разработали проект о лишении водительских прав на срок до трех месяцев за повторное незаконное использование опознавательного знака «инвалид» на автомобиле, он направлен на заключение в правительство. Об этом сообщают РИА Новости.«… Внести в КоАП следующие изменения: в) дополнить частью 22 следующего содержания: Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 21 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 10 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев и конфискацией предмета административного правонарушения...», — говорится в проекте закона.Должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, предлагается штрафовать на 40 тысяч рублей с конфискацией авто, юридических лиц — на один миллион рублей с конфискацией транспортного средства.Отмечается, что в пояснительной записке к законопроекту сказано: в последнее время увеличилось количество водителей, незаконно использующих знак для бесплатной парковки в городе, из-за этого страдают реальные инвалиды, которые не получают беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.Изображение: Fusion Brain (Kandinsky) - платформа для генерации изображений