Женщина хотела открыть парикмахерскую.

Жительница микрорайона Оргтруд израсходовала 215 тысяч рублей, полученные в рамках социальной помощи, не на нужды своего бизнеса. Об этом сообщили в прокуратуре региона 25 июля, отметив, что женщине выдвинуто обвинение в растрате.Осенью 2022 года, работая мастером в парикмахерской, она решила запустить собственное дело в этой области. Для начала ей требовались средства, и она обратилась в Управление социальной защиты населения Владимира за финансами, предлагающимися по социальному контракту; это выплата, предназначенная для старта предпринимательской деятельности.После выполнения всех необходимых формальностей в декабре 2022 года ей перевели 350 тысяч рублей, а также объяснили, как она должна отчитываться за использование этих денег. Согласно контракту, ей предписывалось приобрести шкаф-пенал, ультрафиолетовый стерилизатор и рециркулятор. Однако часть выделенных средств была направлена на другие нужды. Нарушения стали известны в ходе плановой проверки, и женщина признала свою вину.