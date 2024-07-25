Какие праздники ждут владимирцев в будущем году? В пресс-службе правительства поделились календариком выходных. Самые длинные выходные – новогодние. Россияне не будут работать с 29 декабря
<a href="https://33live.ru/novosti/25-07-2024-vladimircam-rasskazali-v-kakie-dni-oni-budut-otdyxat-v-2025-godu.html" target="_blank">Владимирцам рассказали, в какие дни они будут отдыхать в 2025 году</a> - Какие праздники ждут владимирцев в будущем году? В пресс-службе правительства поделились календариком выходных. Самые длинные выходные – новогодние. Россияне не будут работать с 29 декабря
[url=https://33live.ru/novosti/25-07-2024-vladimircam-rasskazali-v-kakie-dni-oni-budut-otdyxat-v-2025-godu.html]Владимирцам рассказали, в какие дни они будут отдыхать в 2025 году[/url] - Какие праздники ждут владимирцев в будущем году? В пресс-службе правительства поделились календариком выходных. Самые длинные выходные – новогодние. Россияне не будут работать с 29 декабря