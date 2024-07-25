Какие праздники ждут владимирцев в будущем году? В пресс-службе правительства поделились календариком выходных. Самые длинные выходные – новогодние. Россияне не будут работать с 29 декабря

Какие праздники ждут владимирцев в будущем году? В пресс-службе правительства поделились календариком выходных. Самые длинные выходные – новогодние. Россияне не будут работать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Вторыми по продолжительности станут майские праздники, на них выпадет по 4 выходных дня (в начале месяца и в честь 9 мая). Также будут