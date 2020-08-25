Ковровскому научно-исследовательскому институту "Сигнал" - 65 лет. Поздравительную телеграмму в адрес коллектива направил Президент Владимир Путин.
Ковровскому научно-исследовательскому институту "Сигнал" - 65 лет.
Поздравительную телеграмму в адрес коллектива направил Президент Владимир Путин.
В ней отмечено, что сегодня
институт занимает прочные позиции крупного исследовательского и производственного центра, вносит весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны.
Почетными гостями
праздника стали сенатор Ольга Хохлова и депутат Госдумы Игорь Игошин. Поздравил ковровчан и
спикер Законодательного Собрания Владимир Киселев.
- Институт выпускает очень важные изделия , которые обеспечивают обороноспособность нашей страны// и очень важно , что здесь внедрены самые передовые технологии страны , и важно , что здесь работают и молодежь, и те, кому за 60.