«Не дай себя обмануть». Под таким названием мэрия совместно с правоохранителями и дружинниками провела профилактический рейд. Его цель – предупредить горожан об ухищрениях телефонных

«Не дай себя обмануть». Под таким названием мэрия совместно с правоохранителями и дружинниками провела профилактический рейд. Его цель – предупредить горожан об ухищрениях телефонных мошенников. Мнимые сотрудники банков, социальных служб, онлайн-магазинов или даже псевдо-полицейские. Вежливость незнакомца – не повод расслабляться, говорят правоохранители. Только за этот год телефонные мошенники смогли обмануть более 600 владимирцев на общую