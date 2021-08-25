Изъято более 6,5 кг мефедрона.

Сотрудники наркоконтроля главка МВД, полиция и ФСБ Владимирской области задержали двоих уроженцев ближнего зарубежья, которые подозреваются в производстве и сбыт наркотиков.Нарколаборатория была оборудована в лесу Александровского района. До участка, где злоумышленники наладили кустарное изготовление мефедрона, можно было добраться только на специальном транспорте. После окончания производственного цикла оборудование, реактивы и вещества прятались в разных местах.Для маскировки бизнеса использовался радиосканер, который позволяет за несколько километров запеленговать сигнал мобильного телефона.Как сообщает пресс-служба УМВД региона, силовиками обнаружено и изъято оборудование, более 6,5 килограммов мефедрона и более 3,5 кг прекурсоров. Установлены личности наркокурьеров, которые готовились к продаже оптовых партий запрещенных веществ.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы. Расследование продолжается.