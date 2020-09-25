В торжественной церемонии также примут участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев и первый заместитель Министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов.

В субботу, 26 сентября, состоится торжественное открытие памятника генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову в селе Кистыш Суздальского района. Это было родовое имение легендарного полководца.Памятник Суворову установили в конце осени прошлого года, торжественное открытие намечалось на 18 мая– день смерти генералиссимуса. Но из-за пандемии его перенесли на сентябрь.Монумент создан Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта «Культура». Авторами памятника стали скульпторы Андрей Коробцов и Владимир Благовещенский, а также архитектор Константин Фомин.В торжественной церемонии примут участие: помощник Президента РФ Владимир Мединский, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первый заместитель Министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов.