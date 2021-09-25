25.09.2021

2021-09-25 11:05:04

В Вязниках прокуратура нашла нарушения в работе 4 управляющих компаний

Вязниковская прокуратура проверила соблюдения управляющими компаниями города Вязники ООО «ЖЭК № 2», ООО «ЖЭК № 3», ООО «ЖЭК № 4», МУП города Вязники «ЖКС» требований законодательства об энергосбережении и энергетической эффективности.



В ходе обследования подвальных помещений многоквартирных домов установлены факты отсутствия тепловой изоляции на трубопроводах системы отопления и горячего водоснабжения.



В адрес руководителей 4 управляющих компаний внесены представления.



Кроме того, в отношении должностных лиц управляющих компаний возбуждено 4 дела об административном правонарушении.



Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, устранение нарушений контролируется межрайонной прокуратурой.



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