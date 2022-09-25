Накануне 24 сентября около 12.30 на 186 км автодороги М-7 «Волга» в Судогодском районе произошло...

Накануне 24 сентября около 12.30 на 186 км автодороги М-7 «Волга» в Судогодском районе произошло смертельное ДТП."По предварительной информации, водитель автомобиля «БМВ», 1977 года рождения, следуя в сторону Москвы, не справился с управлением, допустил наезд на ограждение, разделяющее транспортные потоки встречных направлений, после чего выехал за пределы проезжей части", – сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции.Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области