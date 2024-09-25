Получить работу можно было только, если отправить начальнику от 1 до 15 тысяч рублей.

44-летний житель Мурома стал фигурой в уголовном деле о коммерческом подкупе во Владимирской области. Согласно данным пресс-службы СУ СК РФ по региону, обвиняемый, ранее занимавший высокую должность в лесоперерабатывающей компании, предлагал своим подчиненным дополнительные рабочие смены по повышенной ставке. Однако получить работу можно было только, если отправить начальнику от 1 до 15 тысяч рублей.Выбора отказаться от предложения у подчиненных не было. Сумма взяток превысила 765 тысяч рублей. Преступления совершались пять лет.В результате, это привело к завершению расследования и направлению дела в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере до трех миллионов рублей. В целях обеспечения исполнения возможного приговора наложен арест на его автомобиль Mitsubishi Outlander стоимостью более 2,6 миллиона рублей. Напомним, ранее мы писали, что