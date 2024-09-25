Он нужен для приемов инвесторов и официальных лиц.

Отреставрированное здание на улице Садовой в Суздале Владимирской области станет новым центром привлечения инвестиций и гостеприимства. Офис губернатора и членов областного правительства откроется в этом доме для приемов инвесторов и официальных лиц.Как пишут «», ремонт обошелся в 50 млн рублей. Часть средств была внебюджетной. Теперь здание находится в областной собственности и станет местом для важных мероприятий, переговоров и приемов.Напомним, ранее мы писали, что