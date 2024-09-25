57 объектов, зданий и памятников, отремонтировали в Суздале в рамках подготовки к 1000-летию города, сообщили в правительстве области. Работы проводились в 2023-2024 годах. Среди отремонтированных

57 объектов, зданий и памятников, отремонтировали в Суздале в рамках подготовки к 1000-летию города, сообщили в правительстве области. Работы проводились в 2023-2024 годах. Среди отремонтированных объектов: Торговые ряды, здание бывшей мужской гимназии, бюст Пожарского и обелиски Юрьев-Польской и Владимирской застав. Также были отреставрированы здания бывших магистрата и конторы государственного опытного охотничьего хозяйства «Суздальское». В приличный вид