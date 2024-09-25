Об этом сообщил сенатор РФ Андрей Шохин.

На совместном заседании комитетов Совета Федерации поддержано назначение новых прокуроров. Об этом сообщил сенатор РФ Андрей Шохин в своем телеграм-канале.Юлия Калистова, заместитель прокурора Владимирской области станет Амурским природоохранным прокурором, а Николай Хлустиков возглавит прокуратуру Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Второй был с 2014 по 2021 гг. был первым замом прокурора региона.Юлия Вячеславовна и Николай Николаевич обладают богатым опытом работы в правоохранительной сфере. Напомним, ранее мы писали, что