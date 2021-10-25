В соцсетях к нему обратились жители улиц Чапаева и Сперанского. Напомним, летом вместо пешеходного...

В соцсетях к нему обратились жители улиц Чапаева и Сперанского. Напомним, летом вместо пешеходного перехода мэрия там поставила заборы. А ближайшая "зебра" - на улице Нижняя Дуброва. Для людей это неудобно. Люди переходят дорогу в неположенном месте, и это может закончится трагедией. После открытия в конце месяца новой дороги, которая свяжет улицы Чапаева и Сперанского, автомобильный трафик на улице Пугачева может вырасти в несколько раз.