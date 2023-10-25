В небе над Гусь-Хрустальным накануне вечером появился неопознанный летающий объект. Видео было...

В небе над Гусь-Хрустальным накануне вечером появился неопознанный летающий объект.Видео было опубликовано на сайте ГусьИнфо.Мнения разделились: часть комментаторов считает, что это был самолет АН-2, другая часть утверждает, что это беспилотник самолётного типа. Как сообщил "Вестям" глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов, власти города незамедлительно сообщили об этом факте в Управления ФСБ, МЧС и МВД. По предварительной информации, этот летательный аппарат - гражданского типа. Отметим, что во время полёта объекта горожане сохраняли спокойствие.Напомним, указом губернатора полеты БПЛА на территории региона запрещены - за некоторыми исключениями. В августе атаке беспилотников подверглись соседние Рязанская, Нижегородская и Тульская области.В случае, если вы увидели неопознанный дрон, следует сообщить об этом в полицию. А также можно воспользоваться мобильным приложением «Радар.НФ».