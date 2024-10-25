Вышел из тюрьмы и вновь приступил к своей работе. В Кольчугино судили закладчика-рецидивиста, который попался полицейским, когда перевозил запрещенные вещества в машине. В 2014 году

Вышел из тюрьмы и вновь приступил к своей работе. В Кольчугино судили закладчика-рецидивиста, который попался полицейским, когда перевозил запрещенные вещества в машине. В 2014 году злоумышленник уже был на 8 лет осужден за покушение на сбыт наркотиков, рассказали в прокуратуре. Не прошло и года после освобождения в 2022, как преступник вернулся на скользкую дорожку. Действуя