С июля по сентябрь в 33-ем регионе обнаружили и изъяли из обращения 34 поддельных денежных знака. По количеству фальшивок лидирует пятитысячная купюра – их выявили 19 штук, сообщили во

С июля по сентябрь в 33-ем регионе обнаружили и изъяли из обращения 34 поддельных денежных знака. По количеству фальшивок лидирует пятитысячная купюра – их выявили 19 штук, сообщили во владимирском отделении Банка России. Зато это на 42% меньше, чем в прошлом году. Также были изъяты две поддельные купюры номиналом 2000 рублей и десять банкнот по