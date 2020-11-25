Закон утвердили депутаты областного парламента.

23 ноября на заседании областного парламента было рассмотрено 20 вопросов, одним из которых был закон о предоставлении детям-инвалидам права приёма без очереди в государственных медучреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.Вопрос подняли после обращения к депутатам общественной организации «Дети ангелы». Законопроект одобрили сначала на профильном комитете, а потом утвердили на ноябрьской сессии ЗС.«Департаменту здравоохранения совместно с главврачами больниц предстоит качественно провести организационную работу для того, чтобы закон заработал без сбоев и ущемления интересов остальных маленьких пациентов», - отметили в пресс-службе.