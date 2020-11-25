Ежегодная экономия от нововведений составит 3 млн рублей.
Владимирские депутаты одобрили инициативу администрации по сокращению чиновничьего аппарата. Теперь мэрию возглавляет глава города, а пост «сити-менеджера» упразднён. Также народные избранники проголосовали за исключение из штата должности руководителя аппарата.
По информации пресс-службы горадминистрации, ежегодная экономия от нововведений составит 3 млн рублей.
Отделы по охране окружающей среды и отделу транспорта и связи стали управлениями. Отмечается, что изменения не приведут к увеличению сотрудников.
Также в горсовете подняли руки за создание нового подразделения - управления по взаимодействию с институтами гражданского общества. Ведомство будет вовлекать горожан в решение местных вопросов и координировать взаимодействие с различными объединениями граждан, а также с активистами и иными представителями общественности.
«Подразделение будет укомплектовано за счёт управления оргработы и муниципальной службы и управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией», - подчеркнул первый вице-мэр Владимир Гарев.
По рекомендации обладминистрации, ЗАГС стал юрлицом.