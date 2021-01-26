В Ставрово ремонтник квартиры обокрал хозяина жилья. 24-летнего молодого человека обвиняют в тайном хищении чужого имущества в крупном размере. По версии следствия, он помогал своему

В Ставрово ремонтник квартиры обокрал хозяина жилья. 24-летнего молодого человека обвиняют в тайном хищении чужого имущества в крупном размере. По версии следствия, он помогал своему знакомому делать ремонт квартиры. В какой-то момент ремонтник узнал, что его товарищ хранит деньги под подушкой. Причем, крупную сумму – больше 200 000 рублей и 1000 долларов США. Злоумышленник обокрал