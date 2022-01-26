Для участия - необходимо было погасить задолженность (в случае ее наличия) и оплатить квитанцию за ноябрь и декабрь до конца года.

25 января Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги традиционной акции «В Новый год – без долгов!».Для участия - необходимо было погасить задолженность (в случае ее наличия) и оплатить квитанцию за ноябрь и декабрь до конца года. Эти условия выполнили 20 771 клиентов «ЭнергосбыТ Плюс», физических лиц, из всех муниципалитетов присутствия компании во Владимирском регионе. Общая сумма платежей по текущим счетам и погашенной за период акции задолженности составила 24,093 млн рублей.«Хочу поблагодарить всех клиентов, которые приняли участие в нашей традиционной акции «В Новый год - без долгов!» На сегодняшний день наш филиал обслуживает более 354 тысячи клиентов во Владимирской области. И очень приятно, что большинство из них точно и в срок оплачивают свои квитанции. Именно среди них мы и разыграли призы акции», - отметил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.В этом году компания увеличила призовой фонд. Во время розыгрыша на основе случайного выбора было определено 193 победителя. Каждый из них сам сможет выбрать и приобрести подарок по разыгранным сертификатам федеральной сети гипермаркетов бытовой техники и электроники.В ближайшее время с каждым обладателем приза свяжутся представители компании для согласования места и времени его получения.Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет своих клиентов с выигрышем и напоминает о необходимости своевременно оплачивать потребленную энергию и не накапливать долги.