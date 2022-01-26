Для участия - необходимо было погасить задолженность (в случае ее наличия) и оплатить квитанцию за ноябрь и декабрь до конца года.
25 января Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги традиционной акции «В Новый год – без долгов!».
Для участия - необходимо было погасить задолженность (в случае ее наличия) и оплатить квитанцию за ноябрь и декабрь до конца года. Эти условия выполнили 20 771 клиентов «ЭнергосбыТ Плюс», физических лиц, из всех муниципалитетов присутствия компании во Владимирском регионе. Общая сумма платежей по текущим счетам и погашенной за период акции задолженности составила 24,093 млн рублей.
«Хочу поблагодарить всех клиентов, которые приняли участие в нашей традиционной акции «В Новый год - без долгов!» На сегодняшний день наш филиал обслуживает более 354 тысячи клиентов во Владимирской области. И очень приятно, что большинство из них точно и в срок оплачивают свои квитанции. Именно среди них мы и разыграли призы акции», - отметил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.
В этом году компания увеличила призовой фонд. Во время розыгрыша на основе случайного выбора было определено 193 победителя. Каждый из них сам сможет выбрать и приобрести подарок по разыгранным сертификатам федеральной сети гипермаркетов бытовой техники и электроники.
В ближайшее время с каждым обладателем приза свяжутся представители компании для согласования места и времени его получения.
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет своих клиентов с выигрышем и напоминает о необходимости своевременно оплачивать потребленную энергию и не накапливать долги.