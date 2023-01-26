Во Владимирской области разрушается пятиэтажный дом из-за протечек в подвале Коммунальные службы и...

Во Владимирской области разрушается пятиэтажный дом из-за протечек в подвалеКоммунальные службы и управляющая компания медлят с решением проблемы, поэтому жительница дома в Покрове обратилась в прокуратуру. Все подробности - в репортаже Ольги Яцык.Татьяна Борисовна описывает состояние дома номер 57 по улице 3-го Интернационала. С середины января у женщины не закрывалась входная дверь- из-за оседания плит постройки. Всему виной - гнилой трубопровод и вода в подвале. Теперь пенсионерка добивается от управляющей компании проведения ремонта.- Я хочу то, чтобы они устранили где-то здесь утечку. Потому что у меня зять туда пролез, на кухне вскрывал и в угол пролез. Говорит, там песок подмывается и уже котлован.Дверь чинить пришлось за свой счет. Женщина - инвалид первой группы и самой ей сложно делать даже простые вещи. Кроме того, ее сын недавно погиб на Донбассе и подобные неурядицы только усложняют и без того тяжелый период в жизни. По словам Татьяны Борисовны, представители управляющей компании не реагировали на ее заявления. Однако, в день съемки нашего материала появились и рабочие, когда с момента аварии прошло уже больше десяти дней. Говорят, что в стене лопнула труба, но вскоре ее заменят.- Сегодня?- Конечно. Завтра уже все готово будет. Сейчас идет подготовка - это самое трудное))В городской администрации также реагировали вяло и Татьяна Борисовна неделю назад подала заявление в прокуратуру, чтобы правоохранители сами повлияли на проведение в нем ремонта.- В итоге, в управляющей компании пообещали полностью заменить трубопровод. Но согласитесь, что довольно странно, что дом 68-го года постройки уже, буквально, уходит под воду.Ольга Яцык, Александр Голубев, Вести-Владимир