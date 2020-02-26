<a href="https://33live.ru/novosti/26-02-2020-anton-kurbakov-upravlyayushhij-regionalnym-otdeleniem-pfr-rasskazal-o-perexode-na-elektronnuyu-trudovuyu-knizhku.html" target="_blank">Антон Курбаков, управляющий региональным отделением ПФР рассказал о переходе на электронную трудовую книжку</a> -
[url=https://33live.ru/novosti/26-02-2020-anton-kurbakov-upravlyayushhij-regionalnym-otdeleniem-pfr-rasskazal-o-perexode-na-elektronnuyu-trudovuyu-knizhku.html]Антон Курбаков, управляющий региональным отделением ПФР рассказал о переходе на электронную трудовую книжку[/url] -