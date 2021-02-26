Руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в стране. По её словам, она значительно лучше, чем в большинстве стран ..

Руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в стране. По её словам, она значительно лучше, чем в большинстве стран мира.Попова отметила, что такие результаты являются заслугой отечественных учёных и практиков. Особое внимание она уделила вакцинации населения страны сразу тремя различными препаратами. По мнению главы Роспотребнадзора это результат, которым можно гордиться, сообщает .