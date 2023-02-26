Вы знаете , где находится Тьмутаракань ? Историю загадочного города разузнал подполковник милиции в...
Вы знаете , где находится Тьмутаракань ? Историю загадочного города разузнал подполковник милиции в отставке , суздальский краевед Сергей Годунин. Экс-мэр Суздаля - автор нескольких книг не только о своей малой Родине, но теперь и о русском языке.
Незаимствованных слов в русском языке много, считает суздальский краевед и писатель Сергей Годунин. Он предпочитает иностранным словам отечественные. Даже новую книгу "Русский язык. История словообразования" этому посвятил. Она уже в типографии.
Сергей Годунин, краевед, автор книги:
- Глобальный просто пласт информации находится в нашем языке. И в общем-то и первые книжки, у меня тоже первые главы посвящены именно языку. В частности, начинал я буквально с азов, потому чтобы понять происхождение слов, надо знать азы их происхождения!
Сергей Годунин говорит, этой теории мало кто придерживается. Даже ученые языковеды не разделяют это мнение. В том числе почитаемый им известный лингвист Сергей Алексеев.
Сергей Годунин, краевед, автор книги:
- В последней книге он меня сильно разочаровал , потому что он все свел только к свету, то есть -РА-солнце, свет и так далее. И это, на мой взгляд, сужает смысл этого слогокорня.
Сергей Годунин доказывает, что - "РА" обозначает не только слово "свет", но и слово "бог" . В качестве примера приводит словообразование слова "жать".
Сергей Годунин, краевед, автор книги:
- Поскольку буквица жи обозначает живот или жизнь, к этому мы вроде бы привыкли, а ять, изъятое из нашего алфавита буквица обозначает брать, то есть жать буквально брать жизнь! Что происходит растет колос, живой колос приходит женщина с серпом, раз и всё и жизнь забрана! Поэтому у нас кровавая жатва, женщина с косой изображается и так далее.
Жатва никакого отношения к солнцу не имеет говорит Сергей Годунин. Схожими писатель считает слова "сражать, рать, сражение".
"Сражать" жать присутствует, но с чем? С Богом жать, с Богом убивать. Сражать, сражение и так далее. И еще сходное слово поражать тоже самое. По Богу ты лишаешь жизни басурманов, иноверцев, там каких-то захватчиков. Эти вещи настолько показательные, что им тут уже деваться некуда!
В своей книге Сергей Годунин также отвечает на вопрос, где находится та самая сказочная Тьмутаракань. Ее писатель отыскал тоже благодаря анализу слов. Тьмутаракань совершенно недалеко от нас. И это вовсе не город Темрюк, как официально считается.
Сергей Годунин, краевед, автор книги:
Я когда читаю летописи она там много упоминается до 13 века, потом пропадает. Тьмутаракань как будто совсем исчезает с поля зрения. И всегда пишется князь там такой, князь Олег, например, был бит под Суздалем, ушел в Муром, потом в Рязань, а потом в Тьмутаракань. Где Рязань, где Тьмутаракань! Это о современном Темрюке. Чувствую, что что-то не так!
Изучая карты 13 века Сергей Годунин предположил, что Тьмутаракань - это современный город Темников.
Сергей Годунин, краевед, автор книги
- Тьму или значит темник - это значит военачальник, который командует 10-тысячным войском, да как бы по нашим понятиям. Ну и это совершенно сходное название. Я просто понимаю куда делось прежнее название и оно делось также логично. Потому что есть Тьмутаракань и есть Астаракань видите ?! Астрахань- это есть Астаракань! Ну и кань мы просто убираем, потому что кань-это город.
Какие еще тайны хранит наш язык, можно будет узнать совсем скоро. Книга "Русский язык. История словообразования" выйдет в свет уже в марте. А суздальский краевед пишет новую. Ее он посвятит истории глубоко родного города. Суздаля.
Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.