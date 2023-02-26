Вы знаете , где находится Тьмутаракань ? Историю загадочного города разузнал подполковник милиции в...

Вы знаете , где находится Тьмутаракань ? Историю загадочного города разузнал подполковник милиции в отставке , суздальский краевед Сергей Годунин. Экс-мэр Суздаля - автор нескольких книг не только о своей малой Родине, но теперь и о русском языке.Незаимствованных слов в русском языке много, считает суздальский краевед и писатель Сергей Годунин. Он предпочитает иностранным словам отечественные. Даже новую книгу "Русский язык. История словообразования" этому посвятил. Она уже в типографии.Сергей Годунин, краевед, автор книги:- Глобальный просто пласт информации находится в нашем языке. И в общем-то и первые книжки, у меня тоже первые главы посвящены именно языку. В частности, начинал я буквально с азов, потому чтобы понять происхождение слов, надо знать азы их происхождения!Сергей Годунин говорит, этой теории мало кто придерживается. Даже ученые языковеды не разделяют это мнение. В том числе почитаемый им известный лингвист Сергей Алексеев.Сергей Годунин, краевед, автор книги:- В последней книге он меня сильно разочаровал , потому что он все свел только к свету, то есть -РА-солнце, свет и так далее. И это, на мой взгляд, сужает смысл этого слогокорня.Сергей Годунин доказывает, что - "РА" обозначает не только слово "свет", но и слово "бог" . В качестве примера приводит словообразование слова "жать".Сергей Годунин, краевед, автор книги:- Поскольку буквица жи обозначает живот или жизнь, к этому мы вроде бы привыкли, а ять, изъятое из нашего алфавита буквица обозначает брать, то есть жать буквально брать жизнь! Что происходит растет колос, живой колос приходит женщина с серпом, раз и всё и жизнь забрана! Поэтому у нас кровавая жатва, женщина с косой изображается и так далее.Жатва никакого отношения к солнцу не имеет говорит Сергей Годунин. Схожими писатель считает слова "сражать, рать, сражение"."Сражать" жать присутствует, но с чем? С Богом жать, с Богом убивать. Сражать, сражение и так далее. И еще сходное слово поражать тоже самое. По Богу ты лишаешь жизни басурманов, иноверцев, там каких-то захватчиков. Эти вещи настолько показательные, что им тут уже деваться некуда!В своей книге Сергей Годунин также отвечает на вопрос, где находится та самая сказочная Тьмутаракань. Ее писатель отыскал тоже благодаря анализу слов. Тьмутаракань совершенно недалеко от нас. И это вовсе не город Темрюк, как официально считается.Сергей Годунин, краевед, автор книги:Я когда читаю летописи она там много упоминается до 13 века, потом пропадает. Тьмутаракань как будто совсем исчезает с поля зрения. И всегда пишется князь там такой, князь Олег, например, был бит под Суздалем, ушел в Муром, потом в Рязань, а потом в Тьмутаракань. Где Рязань, где Тьмутаракань! Это о современном Темрюке. Чувствую, что что-то не так!Изучая карты 13 века Сергей Годунин предположил, что Тьмутаракань - это современный город Темников.Сергей Годунин, краевед, автор книги- Тьму или значит темник - это значит военачальник, который командует 10-тысячным войском, да как бы по нашим понятиям. Ну и это совершенно сходное название. Я просто понимаю куда делось прежнее название и оно делось также логично. Потому что есть Тьмутаракань и есть Астаракань видите ?! Астрахань- это есть Астаракань! Ну и кань мы просто убираем, потому что кань-это город.Какие еще тайны хранит наш язык, можно будет узнать совсем скоро. Книга "Русский язык. История словообразования" выйдет в свет уже в марте. А суздальский краевед пишет новую. Ее он посвятит истории глубоко родного города. Суздаля.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.