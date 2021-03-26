УК незаконно доначислила жителям указанную сумму.

В Гусь-Хрустальном жителям сделали перерасчёт за коммуналку в размере 300 тысяч рублей. Факт необоснованных начислений жильцам дома №21 по улице Красноармейской выявила местная прокуратура.Речь идёт о, якобы, сверхнормативном потреблении горячего водоснабжения на общедомовые нужды. Выяснилось, что в ноябре 2020 года размер платы значительно превысил ежемесячную сумму и принятый тариф. При этом решения собственников о распределении указанных расходов между квартирами принято не было. Также не была изменена плата за «содержание и ремонт общего имущества МКД».По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес «управляшки», по результатам рассмотрения которого был произведен перерасчет на сумму в 300 тысяч рублей.