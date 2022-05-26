Во Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы...

Во Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летней жительницы Гусь-Хрустального района. Женщину обвинили в грабеже и краже с банковского счета.В феврале текущего года обвиняемая находилась дома у своей знакомой, которая должна была вернуть ей занятые ранее денежные средства. Во время разговора между приятельницами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт. В это время 44-летняя женщина обратила внимание на паспорт, видневшийся из кармана куртки хозяйки квартиры, и предположила, что в нем могут находиться деньги. Выхватив документ, в обложке которого хранились чуть больше 2 000 рублей и две банковские карты, злоумышленница скрылась.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, фигурантка неоднократно использовала одну из похищенных банковских карт для оплаты покупок в магазинах, потратив в общей сложности 4 000 рублей.Местная жительница была задержана на территории Гусь-Хрустального района и признала свою вину, обязуясь возместить своей приятельнице причиненный материальный ущерб.Кроме того, за неуплату средств на содержание троих несовершеннолетних детей 44-летней жительнице города Гусь-Хрустальный предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 157 УК РФ.В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/