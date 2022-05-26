Одна из ключевых задач - поиск рынков сбыта продукции.

Во Владимирской области появилась Гильдия народно-художественных промыслов и ремесленников. Об этом рассказали в Торгово-промышленной палате.В 33-ем регионе ремесленники славятся давними традициями, но при этом для них фактически отсутствуют меры господдержки. Организации и предприниматели отрасли обратились к президенту ТПП Ивану Аксёнову с идеей создать объединение для совместного решения проблем.На днях состоялось первое заседание новой организации. Председателем избрана гендиректор компании «Шелковая коллекция» из Кольчугинского района Оксана Шевцова. На совещание собрались производители мстерской лаковой миниатюры, текстильных изделий, мастера резьбы по дереву, гончарному делу и иконописи, а также специалисты по изготовлению эксклюзивных изделий из кожи.Одна из ключевых задач - поиск рынков сбыта продукции. Предприниматели также пожаловались на отсутствие единой площадки для защиты интересов и с представлением полного ассортимента товаров.«Необходимо сформировать предложения, которые будут содействовать развитию НХП в области», — подчеркнул Иван Аксенов.Решено создать общий каталог продукции, производимой ремесленниками и предприятиями, разработать логотип организации, а также определить основные темы, требующие проработки с участием губернатора.