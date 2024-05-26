Руководство «Владимирского центрального рынка» нарушало порядок проведения аукциона по продаже прав...

Руководство «Владимирского центрального рынка» нарушало порядок проведения аукциона по продаже прав на заключение арендыОб этом информирует пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области.Сообщается, что было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия, члена комиссии при проведении аукциона по продаже прав на заключение договора аренды нежилых помещений, расположенных на улице Батурина, дом 14.«… Антимонопольным органом в ходе рассмотрения жалобы установлен факт существенного нарушения организатором торгов – МУП «Владимирский центральный рынок», порядка проведения аукциона по продаже прав на заключение договора аренды нежилых помещений. Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, врио руководителя Владимирского УФАС России признала «Т…» виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32.4 КоАП РФ...» - поясняют в пресс-службе.В итоге было назначено административное наказание в виде штрафа — 3 000 рублей.Фото: пресс-служба администрации города Владимира, https://vladimir-city.ru/news/main/1063997/