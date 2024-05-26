В Меленках горе-водитель три раза пытался угнать автомобили местных горожан. В пресс-службе УМВД...

В Меленках горе-водитель три раза пытался угнать автомобили местных горожан.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказали, что было возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Владимира.Выяснилось, что в конце апреля (в ночное время) находившийся в гостях (в Меленках) у друга мужчина, выпив алкоголь, решил прогуляться. И что-то пошло не так: сначала он проник в припаркованный на одной из улиц автомобиль «ВАЗ». Воспользовавшись тем, что легковушка была не заперта, молодой человек решил ее завести. Но не справившись, «бросил» машину.Далее пьяный мужчина попытался завести рядом стоящий (и незапертый) «Грейт Уолл». К счастью, и тут что-то пошло не так.Но на этом горе-водитель не остановился. Через какое-то время мужчина все же проник в автомобиль «Лада», в салоне которого обнаружил ключи. На нём он и выехал из города, но, добравшись до села Дмитриево, бросил на обочине.Осознав - что натворил, молодой человек поспешил скрыться - уехать на попутной машине обратно в Меленки.Утром в полицию обратились владельцы автомобилей, в том числе угнанной «Лады».Полицейские сработали оперативно и установили — что именно произошло ночью.В итоге «угонщик» был задержан. Мужчина во всём сознался и раскаялся в содеянном.Расследование уголовного дела продолжается. В пресс-службе УМВД России по Владимирской области уточняют, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений