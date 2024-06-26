Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин занял 20 строчку в рейтинге эффективности российских парламентариев.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин занял 20 строчку в рейтинге эффективности российских парламентариев. К такому выводу пришли специалисты канала «ПУЛ» и платформы «The World Inform», проанализировав работу депутатов в июне 2024 года.Согласно рейтингу ключевой показатель эффективности (KPI) Алексея Говырина достиг 76%.«Спасибо за высокую оценку! Работаем с командой дальше», - прокомментировал парламентарий в своём .Отметим, что рейтинг эффективности составляется на основе данных ИИ и экспертного мнения. В частности, оцениваются активность и инициативность, а также обратная связь депутатов с населением. В список включаются лишь те слуги народа, чей KPI выше 50%. Алексей Говырин оказался единственным попавшим в рейтинг депутатом от Владимирской области.