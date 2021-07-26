В медицинских организациях региона действуют 1840 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 86,7 процента из них занято (1596), свободны 244 койки.

В медицинских организациях региона действуют 1840 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 86,7 процента из них занято (1596), свободны 244 койки.39263 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 179 человек.За период наблюдения в области отмечено 1420 летальных случаев.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 26 июля 2021 года лабораторно подтверждено 212 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 42 178 случаев заболевания.Фото