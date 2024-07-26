Число летальных случаев снизилось на 14,8%.

За первую половину 2024 года во Владимирской области было зарегистрировано 175 случаев отравления алкоголем, из которых 109 закончились летальным исходом, что на 14,8% меньше по сравнению с 2023 годом, сообщило региональное управление Роспотребнадзора 26 июля.Отравления спиртом среди мужчин происходят в 3,7 раза чаще, чем среди женщин. В 112 случаях (64%) причиной отравления стал этиловый спирт. Также зафиксированы случаи интоксикации из-за употребления суррогатов (34 случая), метанола (9 случаев) и других неуточненных спиртов (20 случаев).Наибольшее количество отравлений произошло в Гусь-Хрустальном районе (49 случаев, из них 15 со смертельным исходом), в Коврове и Ковровском районе (32 случая, 28 из которых закончились смертью) и во Владимире (29 случаев, 15 летальных).