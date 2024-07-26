Об этом рассказали в пресс-службе регионального фонда капительного ремонта.

До конца года во Владимирской области в 182 домах завершится капремонт. В 94 он уже окончен. Об этом рассказали в пресс-службе регионального фонда капительного ремонта.В 14 домах коллективной собственности идет процесс замены лифтового оборудования, в 63 многоквартирных домах проводится капитальный ремонт крыш, в 6 домах осуществляется капитальный ремонт фасадов, в 4 МКД выполняются работы по капремонту инженерных систем, а в 1 доме проводится капремонт фундамента.Недавно было объявлено о том, что программа капитального ремонта стала бессрочной. Для ускорения процесса выполнения работ собственники имеют возможность увеличить свой взнос на капремонт.Кроме того, на последнем заседании Заксобрания принято решение расширить список объектов недвижимости, за которые обязаны платить взносы на капремонт. Теперь с момента постройки жилых комплексов необходимо оплачивать ежемесячные платежи за программу капитального ремонта уже через три года эксплуатации, а не через пять.