На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владимирской области выделили...

На реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владимирской области выделили более 516 миллионов рублейНацпроекты - в действии. Свыше 516 миллионов рублей направлено в текущем году на финансирование федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" во Владимирской области.На эти средства будут благоустроены 32 общественных пространства и 82 двора.Как сообщили в региональном Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, уже завершены работы по благоустройству 62-ух территорий, в том числе - десяти общественных пространств и пятидесяти двух дворов.В настоящее время благоустраиваются 22 двора и 19 общественных территорий.