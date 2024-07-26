Об этом рассказал Евгений Малышев, Министр лесного хозяйства по региону.

С начала сезона во Владимирской области лес загорелся 36 раз. Об этом на подведении итогов первого полугодия рассказал Евгений Малышев, Министр лесного хозяйства по региону.Огнём было охвачено порядка 16,7 гектаров. Обошлось без крупных возгораний, в среднем, успевало сгорать около 0,46 гектаров.Все они были успешно ликвидированы в течение суток после обнаружения. А разглядывать их помогала видеосистема «Лесоохранитель», 80% случаев находила эта система.