Об этом рассказали сотрудники Информационного центра регионального МЧС.

В Суздальском районе вспыхнул дом, где проживают две семьи. Об этом рассказали сотрудники Информационного центра регионального МЧС.Здание загорелось в селе Брутово, на улице Молодёжной, 7, сегодня, 25 июля, в 12:03. По прибытии спасатели увидели горящую кровлю на площади 200 квадратных метров.«Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали открытое горение, в настоящее время проводится проливка конструкций дома. Привлекаются 17 человек личного состава и 5 единиц техники», – рассказали в Министерстве.По информации спасателей, пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются.