Сергей Постный рассказывает о своей семье. У них с супругой 15 детей. Из них 12 — приемные. Однако различий Постные ни для кого не делают. Сергей говорит, что все они — одна большая семья. В этом

Сергей Постный рассказывает о своей семье. У них с супругой 15 детей. Из них 12 — приемные. Однако различий Постные ни для кого не делают. Сергей говорит, что все они — одна большая семья. В этом году именно они стали победителями конкурса «Путешествуй всей семьей». Главный приз — тур по регионам России на микроавтобусе. Автомобиль