Во Владимирской области зафиксирован один из самых низких показателей уровня безработицы в ЦФО По...

Во Владимирской области зафиксирован один из самых низких показателей уровня безработицы в ЦФОПо данным Росстата, в 33-м регионе зафиксирован один из самых низких показателей уровня общей безработицы в Центральном федеральном округе (1,9 процента). По этому показателю Владимирская область занимает 3 место в ЦФО. В разрезе муниципальных образований на начало года самый низкий уровень безработицы – 0,2 процента зафиксирован в Коврове, в Ковровском, Петушинском, Суздальском, Александровском и Кольчугинском районах.Помимо снижения уровня безработицы, рынке труда отмечается высокий спрос на работников во многих отраслях экономики. Наибольшая потребность в кадрах наблюдается в районах, приближенных к Московской области, – Петушинском, Киржачском, Кольчугинском, а также в Коврове и Ковровском районе.Спрос на рабочую силу наиболее выраженв сфере обрабатывающих производств (48,8 процента),учреждениях здравоохранения (10,5 процента),в госуправлении, обеспечение военной безопасности и соцзащите (6,6 процента),в оптовой и розничной торговли (5,8 процента). Среди заявленных вакансий преобладают рабочие профессии – 70,5 процента.Кроме того, работодатели ищут швей, операторов различных специальностей, слесарей, водителей автомобиля, станочников, фрезеровщиков и представителей других профессий. Среди служащих востребованы врачи, инженеры, медицинские сёстры, педагоги, воспитатели детского сада.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky