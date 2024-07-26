Жуткие кадры: в Александровском районе сбитого пешехода переехали еще три машины Жуткие кадры из...

Жуткие кадры: в Александровском районе сбитого пешехода переехали еще три машиныЖуткие кадры из Александровского района. Накануне поздно вечером там, в районе деревни Верхние Дворики, был сбит пешеход. После лежащего на дороге человека переехали еще три машины...- Смотри! там лежит человек!По предварительным данным, первым наезд на человека совершил грузовой тягач с полуприцепом. Водитель большегруза скрылся с места ДТП. Из-за плохой видимости на пострадавшего наехали еще две легковушки и грузовик, от полученных травм мужчина скончался до приезда скорой.Сейчас его личность устанавливается, на вид ему около 45 лет. Идет поиск и водителя первой машины. Сотрудники региональной госавтоинспекции ищут очевидцев случившегося.Телефон для очевидцев: (4922) 54-16-65