«Ростелеком» назвал самые популярные по количеству авторизованных пользователей и исходящему трафику точки бесплатного Wi-Fi-доступа во Владимирской области за

«Ростелеком» назвал самые популярные по количеству авторизованных пользователей и исходящему трафику точки бесплатного Wi-Fi-доступа во Владимирской области за год. На три точки в Суздале — на улицах Кремлевской и Васильевской и торговой площади Кремля — в среднем приходилось 265 пользователей и 870 Гб входящего трафика ежемесячно. «Ростелеком» начал строить публичные сети Wi-Fi в конце 2017 года. Первые шесть зон бесшовного Wi-Fi были подключены в местах культурно-туристической значимости Суздаля1. В рамках программы «Безопасный город» в 2019 году во Владимире установлено семь базовых станций бесплатного Wi-Fi2, обеспечивающих беспроводное подключение на скорости до