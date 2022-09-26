Представители молодёжного актива компании «Энергосбыт Волга» приняли участие во всероссийской...

Представители молодёжного актива компании «Энергосбыт Волга» приняли участие во всероссийской осенней акции «Сохраним лес». Вместе с другими волонтёрами они высадили 2 500 сеянцев сосны с закрытой корневой системой у посёлка Головино Судогодского района.- Акция «Сохраним лес» проходит уже в четвёртый раз в рамках национального проекта «Экология». За три года по всей стране высадили более 150 миллионов деревьев. Задача на этот год - высадить 70 миллионов деревьев. Мы рады присоединиться к акции и внести свой вклад в сохранение лесов, - рассказал председатель молодёжного актива «Энергосбыт Волга» Вадим Волков.На данный момент выполнено 35% от плана – посажено около 24,5 миллионов деревьев. Участие в акции «Сохраним лес» могут принять всежелающие. Организаторы предоставляют саженцы и инструмент. Мероприятия и даты нанесены на карте сайта сохранимлес.рф. ВоВладимирской области заявлено 29 точек. Большая часть мероприятий в районах уже завершена. Последние высадки деревьев намечены на начало октября.«Энергосбыт Волга» поддерживает и реализует инициативы по сохранению и восстановлению лесов. В 2022 году ко Дню Победы компанияорганизовала высадку аллеи в память о героях Великой Отечественной войны во Владимире. В мае того же года молодёжный актив «Энергосбыт Волга» принял участие в акции «Сад памяти», высадив более 8 000 сеянцев сосны.«Энергосбыт Волга» и другие компании Группы «Интер РАО» также проводят долгосрочную акцию «Каждое дерево на счету». Уже более 80 000клиентов «Энергосбыт Волга» перешли на электронные счета и ежемесячно спасают 16 деревьев. За год это уже целый лес!Фото: https://www.esbvolga.ru/