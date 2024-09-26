Из Владимира выдворили 11 нелегальных мигрантов. Очередной рейд прошел в середине сентября в областном центре. Полицейские посетили объекты торговли, места проживания и работы иностранцев.

Из Владимира выдворили 11 нелегальных мигрантов. Очередной рейд прошел в середине сентября в областном центре. Полицейские посетили объекты торговли, места проживания и работы иностранцев. Документы проверили у 15О приезжих. Их «пробивали» по регистрационным базам. У троих мигрантов обнаружили бумаги с признаками подделки. Документы отправили на экспертизу. По итогам рейда зафиксировано 27 нарушений правил въезда в