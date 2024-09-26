Рядом с селом Ряхово загорелась трава. Площадь пожара составляет 25 гектаров.

25 сентября улицы Камешково и Коврова во Владимирской области заволокло дымом и гарью. В соцсетях жители жалуются на ситуацию в городах. Они беспокоятся о том, насколько безопасно дышать таким воздухом.«Вечером весь город в дыму, везде пахнет гарью», — пишут пользователи в комментариях.В пресс-службе регионального ГУ МЧС указали, что с 14 сентября между деревнями Тереховицы и Остров в Камешковском районе горит торфяная подстилка. Сейчас крупный ландшафтный пожар практически ликвидировали. Работы по тушению вели в круглосуточном режиме, привлекались больше 100 человек и по 30 единиц техники. Площадь тления торфа .«Дежурные смены занимаются проливкой воды из пожарных рукавов на торфяную подстилку», — указали в пресс-службе Россоюзспас по Владимирской области.Из-за аномально теплой погоды пожароопасный период во Владимирской области сохраняется на протяжении всего сентября. Осадки в регионе прогнозируют не раньше 27-го числа.Как уточнили в МЧС, сильный дым в двух городах в середине недели возник из-за второго возгорания. В районе села Ряхово в Камешковском районе зафиксировали пал травы. Спасатели работают на месте.В ситуации лесных пожаров лучше не проветривать помещения и не оставлять форточки открытыми. Людям с заболеваниями дыхательной системы лучше сократить время пребывания на улице.Во Владимирской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Запрещено посещать леса, заезжать в массив на машинах и разводить огонь. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность.Напомним, что в минувшие выходные из-за сигнала об опасности во Владимирской области .